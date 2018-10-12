Подключение и настройка коммутатора

Как подключить сетевой коммутатор

С подключением неуправляемого коммутатора все очень просто, поскольку такие модели поддерживают технологию Plug&Play. Это означает, что достаточно соединить устройство с маршрутизатором по Ethernet-кабелю, а потом — подсоединить к переключателю компьютеры. После этого все заработает: никаких дополнительных настроек не нужно.

Рекомендация: если свитч оснащен VIP портом, то лучше выполнять коммутацию с роутером через него.

В случае с управляемой моделью так просто выполнить подключение не получится. Дело в том, что здесь важны такие моменты, как: